Alec Baldwin futur papa de 62 ans : combien a-t-il d’enfants ?

Dimanche soir, TF1 propose pour les petits (et les grands) "Baby-boss", un dessin animé dans lequel un bébé s’avère être un espion venu au monde pour accomplir une mission secrète. Et pour incarner ce bébé pas comme les autres, c’est Alec Baldwin qui s’y colle. Il faut dire que le comédien de 62 ans s’y connaît en bébé. Il est père de cinq enfants et bientôt d’un sixième. Avec son ex-femme Kim Basinger, il est le papa du sulfureux mannequin Ireland Baldwin, 24 ans. Avec sa nouvelle femme Hilaria Baldwin, l’acteur est le père de Carmen (6 ans), Rafael (4 ans), Leonardo (3 ans) et Romeo (bientôt 2 ans). Et le couple marié depuis 2012 ne compte pas s’arrêter là. Cette semaine, Hilaria Baldwin a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle était enceinte. Elle en a fait l’annonce avec une vidéo où l’on entend le cœur du bébé battre. "Montez le son... Je vais laisser le bébé parler parce que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que ce son nous fait ressentir. On vient d'apprendre que tout va bien et que ce petit bébé est en bonne santé. Je voulais partager ça avec vous. C'est reparti !"

Sa femme Hilaria a fait deux fausses couches l’année dernière

Une très belle nouvelle pour le couple qui a affronté l’an passé deux terribles épreuves. En effet, la belle brune de 36 ans a fait deux fausses couches coup sur coup en avril et en novembre 2019. Des drames que la professeure de yoga a choisi de partager avec sa communauté. "Même si nous n’allons pas bien pour le moment, ce sera bientôt le cas. Nous avons la chance d’avoir quatre enfants en bonne santé et nous ne l’oublierons jamais. J’ai dit à ma fille Carmen que ce bébé ne viendrait pas au monde finalement mais que nous allions faire notre possible pour lui donner une petite sœur une autre fois", déclarait la femme d’Alec Baldwin sur Instagram en fin d’année dernière. L’arrivée de ce sixième enfant doit combler de joie toute la famille Baldwin.

Par Non Stop People TV