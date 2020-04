Alexandra Lamy attristée, son tendre message à sa fille Chloé Jouannet

Alexandra Lamy est une maman comblée. Du haut de ses 22 ans, Chloé Jouannet, la fille de l’actrice, a décidé de suivre le même chemin que sa mère puisqu’elle s’est lancée dans une carrière d’actrice. L’année dernière au cours d’un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours, Alexandra Lamy s’était confiée sur la carrière de sa fille : "Je suis très fière et j’ai hyper confiance en elle. Elle me fait penser à ma sœur, dont elle est très proche. Je lui ai toujours dit que je serai là pour lui donner des conseils, mais pas pour du piston. Aujourd’hui, tout ce qu’elle fait, elle ne le doit qu’à elle", avait expliqué l’ancienne compagne de Jean Dujardin.

Une absence qui pèse pour l’actrice

Très proche de sa fille, Alexandra Lamy a décidé de faire part de sa tristesse ce dimanche 12 avril. Séparée de Chloé Jouannet à cause du confinement en France, Alexandra Lamy commence à souffrir de l’absence de ses proches, et elle l’a fait savoir sur son compte Instagram. L’actrice a dévoilé à ses abonnés une photo de sa fille lorsqu’elle était enfant, sur laquelle Chloé Jouannet apparaît avec une petite queue-de-cheval et un regard bleu étincelant : "Joyeuses Pâques à tous !!! Tu me manques mon bébé, j’aurais bien aimé chercher les œufs avec toi. Je t’aime fort !", a-t-elle écrit en légende. Rapidement, Chloé Jouannet a répondu à Alexandra Lamy : "Oh maman je t’aime". Face à la tristesse de l’actrice de 48 ans, les internautes ont été nombreux à tenter de lui remonter le moral sur la Toile. Des messages qui ont dû faire plaisir à Alexandra Lamy.

Par Alexia Felix