Alexandra Lamy célibataire : ce grand acteur américain qui l’a dragué

Célibataire, Alexandra Lamy ne donne pas son cœur au premier venu. Y compris si celui-ci est un célèbre acteur américain. Invitée dans l’émission "Les Terriens du samedi" sur C8 le 30 mars 2019, l’actrice révélait que Kevin Costner l’avait draguée par le passé. Mais l’héroïne de "Un gars, une fille" n’avait pas été sensible au charme du comédien et lui avait mis un vent. « Il m’avait draguée, il m’avait demandé mon numéro, j’ai dit ‘non’ », a-t-elle raconté à Thierry Ardisson. Et pourquoi avoir refusé les avances du héros de "Danse avec les loups" ? Tout simplement parce qu’à l’époque Alexandra Lamy était mariée ! La rencontre a eu lieu lors de la cérémonie des Oscars en 2012. A l’époque, la Française accompagnait son époux Jean Dujardin qui était en compétition pour le film "The Artist". Si le comédien est reparti avec la statuette du meilleur acteur, Kevin Costner, lui est reparti bredouille.

La comédienne était en couple à l’époque

Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont été en couple une dizaine d’années avant de divorcer en 2013. Dans Paris Match en avril 2019, Alexandra Lamy révélait garder des bons souvenirs de ses précédentes relations. "Ils (Jean Dujardin et Thomas Jouannet le père de sa fille Chloé ndlr) ont refait leur vie. Je fais la mienne. Je ne vis dans le passé, ni dans la rancune", expliquait-elle. Jean Dujardin s’est en effet remarié avec l’ancienne patineuse olympique Nathalie Péchalat quand Thomas Jouannet vit depuis des années avec la comédienne Armelle Deutsch. Toujours dans les colonnes de Paris Match, Alexandra Lamy indiquait "entretenir de petites manies" et ne pas avoir "vraiment envie qu’un homme entre dans son univers". En attendant, c’est dans le rôle de l’épouse de Kad Merad qu’Alexandra Lamy est à retrouver ce lundi soir sur TF1. Elle interprète Caroline Olesky dans le film de Dominique Farrugia "Bis".

Par Non Stop People TV