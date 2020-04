Alexandra Lamy confinée avec sa sœur Audrey : elle dévoile leur quotidien

Le confinement est tombé au bon moment pour Alexandra et Audrey Lamy. Si l’aînée est éloignée de sa fille Chloé Jouannet, elle est confinée avec sa soeur dans leur maison familiale, dans les Cévennes, d’où elles sont originaires. Par chance, les deux comédiennes se sont retrouvées ensemble juste avant le confinement. Réunies pour un certain moment, Alexandra et Audrey Lamy revivent ainsi ensemble comme quand elles étaient enfants. En interview téléphonique avec Frédéric Taddéï ce dimanche 26 avril sur Europe 1, Alexandra Lamy s’est confiée sur leur quotidien confiné. "C’est comme si on était gamines et qu’on se retrouvait ensemble à la maison, c’est super. J’ai une maison dans les Cévennes, avec ma sœur on a eu un coup de bol. Trois jours avant le confinement on s’est dit qu’on allait descendre dans le sud", a-t-elle raconté.

"Avec ma sœur on fait du sport le matin"

Bien qu’Alexandra Lamy ne soit pas sereine avec l’arrêt des tournages, elle profite de son temps libre pour cuisiner pour sa soeur, son compagnon et son fils, avec qui elle joue et qu'elle fait travailler. Et l'actrice n’oublie pas de garder la forme avec Audrey Lamy : "Avec ma sœur on fait du sport le matin, on s’y tient. J’ai de la chance d’avoir un jardin, donc je me remets au jardinage. Ça nous permet aussi d’écrire et de penser à des projets". Pour pallier au confinement, Alexandra Lamy a aussi tenté l’apéro virtuel avec des amis, avant de ralentir : "On a que des copains qui font des apéros à 17h30-18h, ça commence de plus en plus tôt et ça finit de plus en plus tard. On s’est dit qu’on allait se calmer, sinon on allait finir alcoolique".

Par Marie Merlet