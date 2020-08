Alexandra Lamy : pourquoi elle a mal vécu la dernière cérémonie des César

Alexandra Lamy fait son retour au cinéma. Depuis ce mercredi 19 août 2020, l’actrice est à l’affiche de "Belle fille", une comédie dans laquelle elle donne la réplique à Miou-Miou et Thomas Dutronc notamment. À cette occasion, Alexandra Lamy a accordé une interview au magazine "Elle", publiée vendredi 21 août 2020. Alexandra Lamy s’est notamment fait interroger sur la façon dont elle a vécu la dernière cérémonie des César, particulièrement houleuse en raison des polémiques autour des douze nominations pour le film "J’accuse" de Roman Polanski. Pour rappel, le réalisateur était accusé de viol et d’agression sexuelle sur mineure. Absent à la 45ème cérémonie des César qui a eu lieu le 28 février 2020, Roman Polanski a vu son film "J’accuse" remporter trois prix, dont celui de la meilleure réalisation. "Une honte" pour l’actrice Adèle Haenel qui s’était empressée de quitter la salle Pleyel où se déroulait la cérémonie. Quelques semaines avant les César, Adèle Haenel accusait le cinéaste Christophe Ruggia "d’attouchements sexuels".

"On ne peut plus rien dire"

Sur son compte Instagram, Alexandra Lamy a témoigné son soutien à Adèle Haenel en publiant une photo de l’actrice quittant la cérémonie des César. Une prise de position qui n’a pas plu à tous les internautes, comme le raconte l’ancienne compagne de Jean Dujardin, acteur principal du film "J’accuse", dans les colonnes de "Elle". "Je me suis pris des torrents d’injures et de sous-entendus débiles par rapport à mon ex. Les gens y ont vu de la jalousie ou de la rancoeur. Je n’avais même pas mis #Polanski ! Tout ça est aberrant, estime-t-elle. De toute façon, on ne peut plus rien dire. Quand tu postes par exemple : ‘C’est horrible ce qui se passe en Afghanistan’, tu reçois : ‘Et la Syrie, c’est pas horrible, et t’en as rien à foutre, alors ?’. Quoi que tu dises, tu te fais défoncer".

Par Matilde A.