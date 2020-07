Alexandra Lamy : sa parodie hilarante de "La petite maison dans la prairie"

Il y a quelques jours, l'ambiance n'était pas à la rigolade sur le compte de l'actrice Alexandra Lamy. En effet, elle a poussé un violent coup de gueule sur ses réseaux sociaux au sujet des gens qui ne respectent pas les éboueurs et la planète. Elle a eu la mauvaise surprise de découvrir que la voie publique, juste à côté de chez elle, était jonchée de déchets en tout genre. Elle a décidé de faire passer un message à ses abonnés afin que ces comportements irresponsables cessent. "Je ne comprends pas. (…) "C'est immonde. C'est vraiment 'je m'en fous des éboueurs'. Ils ne respectent pas. C'est quand même dingue". Mais ce qu'elle regrette le plus, c'est qu'en plus de jeter leurs déchets par terre, les gens ne font même pas l'effort d'aller jusqu'à la déchetterie à seulement quelques mètres. "En plus, il y a la déchetterie juste là. Même pas à 50 mètres.On fait tous un peu des efforts, on n'est pas des porcs !" Conclut-elle en faisant appel à la responsabilité de chacun.

alexandra lamy prend du bon temps

Il faut dire que l'actrice est une femme engagée. En ce début d'année, elle avait défilé aux côtés d'Adèle Haenel lors d'une marche pour lutter contre les violences conjugales. Pendant le confinement, elle avait apporté son soutien aux soignants en rappelant les gestes barrières à plusieurs reprises.



Mais ce vendredi 31 juillet, l'ambiance se veut plus légère. En effet, l'actrice qui s'est fait draguer par un célèbre acteur américain vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Elle s'est amusée à reproduire le célèbre générique de "La petite maison dans la prairie". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes sont convaincus : "Le kifff absolu!!! Alexandra vous avez fait ma journée!!!!" A-t-on pu lire, ou encore : "Forte comme d’habitude !!!.

Par J.F.