Alexandra Lamy : son énorme coup de gueule contre les pollueurs

C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ou plus tôt le déchet qui a fait déborder la poubelle. En balade dans la nature, Alexandra Lamy a poussé un énorme coup de gueule sur son compte Instagram. "Il y a des trucs comme ça que je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas", lâche dans un premier temps la comédienne. La mère de Chloé Jouannet filme ensuite des déchets qui jonchent la voie publique à savoir des sacs poubelle, des chaises en plastique, des vêtements. "C’est immonde ! C’est vraiment : ‘je m’en fous des éboueurs, je ne les respecte pas’. Ce qui est quand même dingue, c’est qu’en plus la déchetterie est juste là, elle n’est même pas à 50 mètres. Mais non, je m’en fous, je ne respecte pas ceux qui travaillent’", assène l’actrice, en colère. "On fait tous un peu d’efforts, on n’est pas des porcs, merci", conclut Alexandra Lamy. Un coup de gueule partagé par de nombreux internautes.

Une colère partagée par de nombreux internautes

"Malheureusement, ce qui est logique pour certains ne l’est pas pour d’autres… Ça s’appelle de l’éducation, du respect et du savoir-vivre", "coup de gueule utile. L’incivilité est vraiment insupportable au quotidien. C’est pourtant si simple de vivre dans le respect et en toute intelligence", "je crois que l’être humain n’a pas la capacité de comprendre que la planète va mal", peut-on lire parmi les commentaires. L’actrice est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Femme engagée, elle défilait en novembre 2019 pour dénoncer les violences conjugales. "Aujourd’hui nous étions plus de 49 000 à Paris, 150 000 en France. Merci à toutes et tous d’avoir été là pour les victimes d’agressions sexuelles et conjugales. Une 138ème victime ce soir me brise le cœur... de tout cœur avec sa famille et ses proches. Nous devons soutenir encourager réconforter écouter nos victimes. Vous n’êtes pas seules", écrivait la comédienne sur Instagram à ce sujet.

