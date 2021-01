Alexandra Lamy : son touchant message à sa soeur Audrey pour son anniversaire

L’autodérision est de rigueur au sein de la famille Lamy-Jouannet. En octobre dernier, Chloé Jouannet soufflait sa 23ème bougie. Pour l’occasion, la fille d’Alexandra Lamy et Thomas Jouannet avait eu la surprise de découvrir des photos dossiers dévoilées par sa célèbre tante, Audrey Lamy. Chloé Jouannet a eu la possibilité de rendre la pareille à sa tante ce mardi 19 janvier 2021. Alors qu’Audrey Lamy fête ses 40 ans, Chloé Jouannet s’est emparée de son compte Instagram pour poster huit photos et deux vidéos dossiers de sa tante. On peut y apercevoir Audrey Lamy rouge écrevisse à cause de coups de soleil dans le dos, en train de réviser son anglais ou encore remettre du papier toilette autour d’un rouleau.

"Je t’ai dans le sang"

Si Chloé Jouannet a choisi de fêter l’anniversaire d’Audrey Lamy avec humour, Alexandra Lamy lui a envoyé un touchant message. "Mon chaton, c’est tes 40 ans. Je t’aime tellement fort ! Tu es la première plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Il y a 40 ans, tu as fait le bonheur d’une petite fille de presque 10 ans. Je n’oublierai jamais quand je l’ai su, ce matin d’école à Mistral, je me souviens quand je t’ai vu la première fois, je savais que je t’aimerai toute ma vie, au plus profond de moi ! Je t’ai dans le sang babe", a envoyé Alexandra Lamy à sa soeur. Un message envoyé en privé qu’Audrey Lamy a choisi de partager avec sa communauté sur Instagram. Visiblement touchée, la comédienne qui avait joué dans la série "Scènes de ménages" a écrit : "C’est pas possible de les aimer plus !!!! Quelle chance de les avoir !!!!".

Par Matilde A.