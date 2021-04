Alice Taglioni : son mauvais souvenir de son passage dans Hélène et les Garçons

Entre le cinéma et la télévision, Alice Taglioni s'est construit une riche carrière. Sa notoriété a notamment grandit grâce aux comédies "Mensonges et trahisons et plus si affinités" en 2004 et "La Doublure" de Francis Weber en 2006. En rencontrant l'acteur Jocelyn Quivrin, décédé en 2009 dans un accident de la route, sur le tournage du film "Grande École" en 2003, elle a eu son fils Charlie. Devenue maman d'une petite Swann et d'un petit Lino avec Laurent Delahousse, Alice Taglioni est ensuite apparue à plusieurs reprises sur le petit écran. En revenant sur son parcours dans une interview pour Gala, l'actrice de 44 ans a évoqué ses études où l'école était "très secondaire" pour elle, avant d'aborder ses premiers boulots.

Une mauvaise expérience

"J'ai joué dans des cabarets, des clubs, et ça m'a donné envie de m'exprimer différemment. Avec la voix et avec le corps. C'est de là qu'est venue, je pense, cette envie de m'inscrire dans un cours de théâtre", a-t-elle expliqué. Mais son premier rôle à l'âge de quinze ans lui a apporté certaines désillusions. Son expérience dans la série culte "Hélène et les Garçons" au début des années 90 lui a laissé une mauvaise impression. "J'en n'ai pas un très bon souvenir parce que je peux vous dire que si à l'époque il y avait déjà eu Me Too... je sais que je m'étais sentie un peu mal à l'aise. Je me sentais un peu reluquée. Il faut vraiment dire ce qui est. Du coup, ça ne m'avait pas du tout donné envie de côtoyer ce milieu-là", a confié Alice Taglioni qui a finalement poursuivi dans le métier.

Par Marie Merlet