Amanda Lear : confidences coquines et anecdote sur son âge

Amanda Lear n’a rien perdu du mystère qui l’entoure. L’artiste qui s’est produite sur scène mais aussi au cinéma a reçu Le Parisien dans sa maison de Saint Rémy de Provence, achetée dans les années 1980. Elle y cultive des olives, "Je les porte au moulin, à Maussane, où Aznavour allait. Je suis oléicultrice". Puis Amanda Lear qui est fâchée avec Sylvie Vartan évoque sa maison et la pièce qu’elle préfère : sa chambre à laquelle on accède par un escalier extérieur. "Il y a un petit côté Roméo et Juliette qui m’a plu. Je peux recevoir un amant sans que la maisonnée n’en sache rien". Et le journaliste du Parisien décrit le "lit à baldaquin sur lequel s’entoure un lierre factice, une tête de lit en forme de coquille Saint-Jacques". "Dans mon lit je suis une perle" confie Amanda Lear.

Son conseil pour vivre plus longtemps

Celle qui a croisé les plus grandes stars planétaires cultive le mystère quant à son âge. Elle serait née entre 1939 et 1950. Elle raconte d’ailleurs une anecdote au quotidien à propos de sa date de naissance : "Je l’avais mise en code d’alarme, mais comme j’en change tout le temps, je ne me souvenais plus laquelle j’avais mise, ça sonnait constamment". Elle donne alors un conseil pour vivre plus longtemps : "Je vous avoue que je me force un peu à voir le verre à moitié plein, je suis d’un tempérament plutôt pessimiste et parfois, je m’oblige à me dire ‘ça va aller’. Si on n’est pas optimiste, on ne vit pas vieux". Amanda Lear qui aurait déjà préparé son testament confirme que l’entretien de sa maison coûte cher, "Tout mon pognon y passe" mais pour autant elle ne souhaite pas la vendre, "Je veux mourir ici". Et elle a la solution, "Au pire, je la mettrai en viager".

Par Non Stop People TV