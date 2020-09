Amanda Seyfried est maman pour la 2e fois : qui est son mari Thomas Sadoski ?

Carnet rose ! L'actrice américaine de 34 ans Amanda Seyfried est maman pour la deuxième fois depuis quelques heures. C'est via le compte Instagram de INARA qui oeuvre pour offrir de meilleures conditions de vie aux enfants impactés par les guerres, que la comédienne aperçue dans le film "Mamma Mia" et son mari Thomas Sadoski ont révélé, ce lundi 28 septembre 2020, la naissance de leur bébé.



"Nous sommes heureux de nous joindre à @warchildusa pour annoncer que nos membres du conseil d'administration @mingey [le compte Instagram d'Amanda Seyfried ndlr] et @thomas_sadoski ont accueilli leur deuxième enfant dans ce monde" est-il écrit en légende de l'adorable photo du bébé.



"Depuis la naissance de notre fille il y a trois ans, notre engagement pour les enfants innocents qui sont brutalement touchés par le conflit et la guerre est devenu une force puissante qui dirige nos vies. Avec la naissance de notre fils, le travail d'INARA et War Child est devenu notre North Star" ont ajouté les jeunes parents, dévoilant ainsi le sexe de leur deuxième enfant. A l'instar de Kylie Jenner en 2018, Amanda Seyfried aura réussi à garder sa grossesse totalement secrète. Grâce à la crise sanitaire du coronavirus et grâce au confinement, aucune photo de son ventre rebondi n'a pu fuiter dans la presse... et l'actrice n'a fait aucune annonce officielle sur les réseaux sociaux.

Amanda Seyfried maman : son mari Thomas Sadoski est aussi acteur

Ce n'est pas la première fois qu'Amanda Seyfried et Thomas Sadoski jouent la carte de la discrétion : le couple s'était marié dans le plus grand des secrets en mars 2017, juste avant la naissance de leur fille Nina. "On s'est enfui... On s'est envolé quelque part dans le pays, on n'était que tous les deux, on a fait notre truc. On a passé une superbe journée, c'était parfait", avait confié Thomas Sadoski sur le plateau de l'émission de James Corden quelques mois après leurs noces.

Thomas Sadoski est un acteur américain de 44 ans. Après une carrière dans le théâtre à Broadway, le comédien a entamé une carrière au cinéma dans les années 2000. Depuis 2005, il enchaîne aussi les rôles dans les séries télévisées. Les plus avisés ont donc pu l'apercevoir dans les films "Wild, et "The Last word" et dans les sériés "The Newsroom" et "Life in pieces".



