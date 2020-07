Amber Heard : Après Johnny Depp, un nouveau procès face à Elon Musk ?

Amber Heard vient tout juste de terminer le procès de Johnny Depp contre le Sun. Le nom de l’actrice était mêlé à cette affaire puisque le tabloïd britannique avait porté des accusations à l’encontre de Johnny Depp, assurant que l’acteur était un "homme qui bat sa femme". Et après plusieurs jours d’un procès très médiatisé, au cours duquel les révélations ont été nombreuses, Amber Heard a fait une déclaration à la fin du procès le 28 juillet dernier : "Ce fut incroyablement douloureux de revivre la fin de ma relation, de voir mes motifs et ma vérité remis en question, et de voir étaler devant la cour et retransmis dans le monde entier les détails les plus intimes et traumatisants de ma vie avec Johnny". Mais si Amber Heard pensait en avoir fini avec la justice, la jeune femme pourrait bien refaire face prochainement à un procès.

Un nouveau procès pour l’actrice ?

Après avoir été en couple avec Johnny Depp, Amber Heard avait retrouvé l’amour dans les bras d’Elon Musk. Mais après la fin de leur histoire, le milliardaire aurait décidé de poursuivre en justice l’actrice américaine. Selon les informations du Mirror, Elon Musk réclamerait la destruction d’embryons qui ont été congelés en 2017, à l’époque de leur idylle : "Paige (la mère d'Amber Heard, ndlr) m'a dit qu'elle était en pleine bataille judiciaire avec lui pour défendre les droits de conserver les embryons qu'ils ont créé ensemble il y a plusieurs années. Il voulait les détruire, tandis qu'Amber a essayé de les garder pour avoir un enfant", aurait expliqué Jennifer Howell, une amie de la mère d’Amber Heard. De son côté, cette dernière aurait affirmé que "Johnny Depp était soit un ange soit un saint comparé à Elon".

Par Alexia Felix