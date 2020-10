Amber Heard en guerre contre Johnny Depp : sa nouvelle contre-attaque

Le mariage entre Amber Heard et Johnny Depp semble loin. Depuis l’annonce de leur divorce en 2017, les deux ex-époux se livrent à une guerre sans merci dans les médias. Alors que le quotidien britannique The Sun dépeignait l’acteur comme un "mari violent", ce dernier a intenté un procès en diffamation. Amber Heard et Johnny Depp se sont retrouvés à Londres en plein été dans le cadre du procès. La jeune femme accuse l’acteur de violences "physiques et psychologiques" à son encontre. Ce dernier les réfute. La sœur d’Amber Heard a décrit leurs disputes. Mais les anciens amoureux n’en sont pas à leur premier procès. Aux Etats-Unis, Johnny Depp attaque la mannequin pour diffamation également.

Amber Heard souhaite une confrontation

Avant le début du procès, Johnny Depp a réussi à obtenir un report car il doit assurer le tournage du troisième volet des "Animaux fantastiques". Mais Amber Heard ne l’entend pas de cette façon, elle souhaite une confrontation entre son ex-mari et ses avocats. Sauf que le tournage du film devrait durer jusqu’en février 2021 au moins en Grande-Bretagne. Les avocats d’Amber Heard ont donc envoyé une requête aux juges pour qu’une confrontation ait bien lieu d’après les informations du site Deadline. Parmi les arguments cités, les voyages "à travers l’Europe" et la participation à "des festivals de cinéma" de Johnny Depp. Ils demandent à l’acteur de se présenter "pendant trois jours consécutifs" en Virginie et ce "au plus tard le 30 octobre 2020". Johnny Depp n’a pas encore répondu à cette requête.

