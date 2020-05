Amber Heard endeuillée : la mère de l’actrice est morte

L’actrice Amber Heard est en plein deuil. La comédienne a perdu sa mère Paige Heard. Elle l’a annoncé dimanche dans la journée sur Instagram en publiant deux photos d’elle et de sa mère, une récente et une datant de son enfance. "Je suis brisée et dévastée", débute en légende de son post l’ex-femme de Johnny Depp." Elle nous a quitté trop tôt, je m’accroche au souvenir de sa belle et douce âme. Elle nous manquera au plus profond de nos cœurs, pour toujours. Son cœur ouvert et déterminé a fait d’elle la plus belle femme que j’ai jamais connue. C’est dur de l’imaginer et encore plus dur de le dire, mais je me sens chanceuse d’avoir été sa fille et d’avoir reçu en cadeau la lumière qu’elle dégageait sur tout le monde", écrit Amber Heard. "C’est une période incroyablement douloureuse, mais elle me rappelle que l’amour nous fait tous survivre. La gentillesse, le soutien et la générosité que ma sœur Whit et moi avons reçus de la part d’amis et de la famille ont été incroyablement salvateurs", continue l’actrice.

La date et la cause du décès non précisés

Dans son post Instagram, l’artiste qui accuse Johnny Depp de violences conjugales ne précise ni la date ni la cause du décès de sa mère. Comme l’indiquent nos confrères de Purepeople, Amber Heard était la fille aînée de Patricia Paige Parsons (de son nom de jeune fille) et de David Cinton Heard. Le couple a eu une seconde fille, petite sœur d’Amber, Whitney. Coup dur supplémentaire dans cette période de deuil pour l’héroïne d’"Aquaman", elle est, comme une grande partie de la population mondiale, confinée à son domicile pour enrayer la pandémie de coronavirus.

Par Ambre L