Amber Heard : quand Johnny Depp l’accusait d’avoir couché avec "le violeur" James Franco

C’est le grand déballage à Londres. Depuis le début du procès qui oppose Johnny Depp au tabloïd britannique The Sun le 7 juillet, les révélations sur la vie intime de l’acteur et de son ex-femme Amber Heard se succèdent. Au deuxième jour du procès, la Cour a ainsi pu entendre un enregistrement audio dans lequel le comédien semble "mugir comme un animal" (d’après le Dailymail) après qu’il s’en soit pris à Amber Heard. Toujours d’après le tabloïd qui rapporte ce qui s’est passé durant l’audience, l’enregistrement datant de 2014 révèle ce qui s’est passé durant un vol entre Boston et Los Angeles. Le héros de "Pirates des Caraïbes" aurait alors été sous l’emprise de la cocaïne, de l’alcool (whisky et champagne) et de pilules. Johnny Depp aurait alors attaqué Amber Heard l’accusant de l’avoir trompé avec James Franco que l’acteur qualifie de "violeur" avant de s’évanouir aux toilettes.

L’acteur sous l’emprise de drogues et d’alcool

Au procès, Johnny Depp a nié avoir proféré de telles paroles à savoir qu’il aurait déclaré à sa femme qu’elle aimait avoir des relations sexuelles sur les tournages et qu’elle aurait couché avec James Franco. Amber Heard et James Franco ont partagé l’affiche d’Adderall Diaries en 2014. À l’inverse, l’avocat du Sun, Sacha Wass, a déclaré que Johnny Depp avait lors de ce vol évoqué de manière déplacée les organes génitaux de son épouse et qu’il l’aurait insultée devant tout l’équipage. "C’est complètement son imagination", aurait répliqué Johnny Depp lors de l’audience. L’acteur de "Charlie et la chocolaterie" poursuit en justice le Sun qu’il accuse de diffamation pour avoir écrit dans un article d’avril 2018 qu’il était un mari violent. Johnny Depp et Amber Heard sont présents tous les deux au procès qui doit durer trois semaines.

Par Non Stop People TV