Ana Girardot séparé d’Arthur de Villepin : le point sur sa vie amoureuse

Ana Girardot et Arthur de Villepin vivaient une belle histoire d’amour depuis 2015. Le couple n’hésitait pas à s’afficher sur les réseaux sociaux. Mais courant 2018, le vent a tourné et la fille d’Hippolyte Girardot et d’Isabel Otero s’est fait quitter par le fils de Dominique de Villepin. Ce n’est qu’en septembre 2019 que l’actrice a révélé cette information. C’est le réalisateur Cédric Klapisch qui a fait tourner Ana Girardot dans "Deux moi" qui a vendu la mèche dans l’émission "Je t’aime, etc" de Daphné Bürki. "Elle s’est fait larguer juste avant le tournage et c’était super pour moi. (…) Il y a quelque chose de sa vie qu’elle partage dans le personnage et ça donne une espèce de vérité, de sincérité au personnage. C’est vrai que c’est bien tombé", indiquait le cinéaste. "Ça va tellement mieux. Je n’échange pour rien au monde la Ana d’il y a un an contre la Ana d’aujourd’hui", confirmait de son côté l’actrice sur le plateau de l’émission.

La comédienne larguée par le fils de l’ancien Premier ministre

"Il y a encore une semaine, je repensais à des extraits du film, ce que disait Camille (Cottin à l’affiche du film également) et je comprends aujourd’hui les mots de Cédric. Et pendant le tournage, j’avais des amis qui étaient dans les mêmes impasses et je leur disais : ‘je fais un film là… Tu vas voir, dans un an, ça va répondre à toutes tes questions", continuait l’actrice. En 2018, la comédienne évoquait Arthur de Villepin, fils de l’ancien Premier ministre, comme "l’homme parfait". "Il me pousse à oser des choses un peu plus voyantes, à mettre en valeur ma féminité", déclarait-elle dans Gala. Depuis leur rupture, Ana Giradot, vraisemblablement célibataire, est beaucoup plus discrète sur sa vie privée et n’expose plus sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux.

Ana Girardot est à retrouver dimanche soir sur France 2 dans "Ce qui nous lie", un autre film de Cédric Klapish, aux côtés de Pio Marmaï et de François Civil.

Par Non Stop People TV