Anaïs Delva explique pourquoi elle ne figure pas au casting de "La Reine des Neiges 2" (exclu vidéo)

Impossible d'oublier cet air entêtant chantonné à tue-tête par tous les petits bambins français. "Libérée, délivrée" sorti en 2013 a été un véritable tube en France, signant un peu plus le succès mondial du dessin animé de Walt Disney Animation Studios, "La Reine des Neiges". Une chanson qui avait propulsé Anaïs Delva sur le devant de la scène en un rien de temps. Ce qui avait alors permis à la jeune interprète d'Elsa dans le célèbre dessin animé de faire carrière dans la chanson, notamment avec un album sorti en 2019, baptisé "Obsidienne". Aujourd'hui, la chanteuse de 33 ans a pris ses distances avec "La Reine des Neiges". Pour preuve : son absence très remarquée au casting du deuxième volet, sorti au cinéma en France en novembre dernier.

Anaïs Delva grande absente

Invitée ce week-end dans "Good Morning Week-end", sur Non Stop People, Anaïs Delva a ainsi répondu aux questions de Mickaël Dorian, notamment sur cette absence au casting de "La Reine des Neiges 2". "Je suis très triste de ça, je reçois énormément de messages" a-t-elle d'abord déclaré, déplorant la tristesse des fans qui auraient aimé la revoir dans la bande-originale. Et si le reste du casting est "inchangé", Anaïs Delva a expliqué sans faux-semblants les raisons de son absence : "Je voulais le faire. Mais pas de n'importe quelle manière. Il y avait des choses qui devaient être réglées depuis très longtemps. Ca faisait deux ans qu'on ne me faisait plus travailler. Il s'est passé énormément de choses qui n'ont pas à être dites ici" a-t-elle lâché. "Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Très sincèrement, c'est à grand regret, et évidemment j'aurais voulu le faire" a rassuré Anaïs Delva. Un conflit avec la production de "La Reine des Neiges 2" en cause ? La chanteuse n'en dira pas plus, et préfère désormais se concentrer sur ses propres projets.

Par Sarah M