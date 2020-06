André Dussollier : comment il a réussi à participer à la cérémonie d’ouverture des JO

Si l’on connaît la carrière à succès d’André Dussollier, l’acteur a dévoilé une anecdote en 2018 à France Bleu. Et elle concerne les Jeux Olympiques d’hiver. En 1968, la France accueille les dixièmes JO d’hiver à Grenoble. Originaire d’Annecy, André Dussollier est alors étudiant à Grenoble et passionné de montagne, de théâtre et de politique. Pour l’ouverture des Jeux Olympiques, le général de Gaulle est attendu et l’acteur compte bien ne pas rater le coche. "Je ne voulais pas rater cet événement. Il ouvrait les Jeux Olympiques d’hiver". Et pour prendre part à cette aventure, il ne recule devant rien ! "J’avais repéré qu’il y avait une chorale qui chantait. C’était moins protégé à ce moment-là les sites publics. (…) dans cette chorale ils avaient tous un anorak jaune. Je me suis dit ‘Si je me procure un anorak jaune, je pourrais être là au cœur des Jeux Olympiques’ et c’est ce que j’ai fait".

André Dussollier vit alors "un grand moment"

Et ça marche ! C’est donc grâce à la chorale qu’André Dussollier participe à l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de 1968. "Je me suis introduit dans la chorale, on n’a pas bien vu que je ne chantais pas forcément bien !" Il entonne La Marseillaise au milieu des choristes et vit "un grand moment". Lors de ces Jeux Olympiques d’hiver, le skieur Jean-Claude Killy brille avec trois médailles d’or. Ce mardi 2 juin, M6 diffuse "Ne le dis à personne" à partir de 21h05, un thriller du réalisateur Guillaume Canet avec un casting trois étoiles. Parmi les acteurs à figurer dans le film : André Dussollier, François Cluzet, Marie-José Croze, Kristin Scott Thomas, Nathalie Baye, François Berléand ou encore Jean Rochefort et Guillaume Canet.

Par Non Stop People TV