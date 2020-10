Andréa Bescond se confie sur les violences sexuelles subies lors de son enfance

A travers sa pièce de théâtre puis son adaptation en film "Les Chatouilles", Andréa Bescond a raconté les violences sexuelles subies lors de son enfance. Alors qu'elle publie trois livres sur les violences envers les enfants, la danseuse et actrice s'est de nouveau confiée sur les viols et agressions sexuelles qu'elle a subis entre 9 et 12 ans, de la part d'un ami de la famille. Sur la première agression, Andréa Bescond a raconté dans les colonnes de Libération ce vendredi 9 octobre, être restée "mutique" lorsque la main de son agresseur s'est glissée sous son drap. "Je ne réagis pas. Je regarde mon frère dormir à côté de moi pendant qu'il me viole", a-t-elle témoigné.

"J'avais peur qu'on ne me croie pas"

Durant ces années où la fillette a subi des agressions répétées, elle n'a pas osé prendre la parole. "J'avais très honte, j'avais peur qu'on ne me croie pas. Il me disait : "Tu vois, tu prends du plaisir". Alors que ça me faisait mal. Mais je me disais qu'il avait peut-être raison, que j'étais sans doute une vicieuse", a confié Andréa Bescond. Sous son emprise, la fillette voyait l'homme lui faire "la gueule comme un mari insatisfait" lorsqu'elle se "met en boule" et "se crispe" durant une agression sexuelle. Son agresseur lui lançait alors : "Moi je croyais que t'aimais ça. Si t'aimais pas ça, il fallait le dire". Devenue danseuse, une discipline qui lui a permis de s'éloigner de ce cauchemar, Andréa Bescond a finalement porté plainte à l'âge de 22 ans quand elle a appris que l'homme allait devenir le grand-père de fillettes. Condamné pour dix ans, il aura passé six ans en prison.

Par Marie Merlet