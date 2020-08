Angelina Jolie : confidences sur son confinement "chaotique" avec ses six enfants

Angelina Jolie et son ex-époux, Brad Pitt, sont les parents d’une tribu de six enfants : Maddox (19 ans), Pax Thien (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans) et Knox et Vivienne (12 ans). C’est en compagnie de tous ses enfants que l’actrice a choisi de passer le confinement aux Etats-Unis. Si ce quotidien inédit était pour le moins "chaotique" comme elle l’a confié au site E!Online le 17 août dernier, il n’en reste pas moins qu’Angelina Jolie a aimé cette période. "Vous savez, je n’ai jamais apprécié la relaxation. J’aime le chaos". Et visiblement, ses enfants s’en sont donnés à cœur joie !

Une fratrie soudée

Au cours de l’interview, l’actrice raconte : "J’ai participé à des réunions de haut niveau où il y avait des chiens et des balles, des enfants et d’autres choses". Si ce quotidien plutôt survolté lui a plu, Angelina Jolie confie qu’il n’en est pas de même pour sa fille Zahara qui préfère "organiser les choses". Celle qui a dénoncé le racisme aux Etats-Unis se souvient de cette période soudée, "Ils étaient tout le temps ensemble, c’est un très bon groupe, donc tout le monde s’est entraidé". Au programme pour le clan : "Beaucoup de pop corn et comme toutes les familles nous passions notre temps en pyjama à manger des snacks".

Nouvelles tensisons entre l’actrice et son ex-mari ?

Angelina Jolie, qui a la garde des six enfants, se serait arrangée pour que Brad Pitt puisse les voir régulièrement selon une sourse proche interrogée par E!News. Alors qu’ils sont en plein divorce, les tensions pourraient être ravivées par les dernières rumeurs parues dans The Mirror qui révèle que l’actrice envisagerait de quitter les Etats-Unis pour aller s’installer à Londres, au Royaume-Uni…

Par Valentine V.