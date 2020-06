Angelina Jolie dénonce le racisme aux Etats-Unis

La mort de George Floyd aux Etats-Unis il y a plusieurs jours a provoqué une remise en question dans le pays. Alors que de nombreuses personnalités dénoncent sur la Toile le racisme encore très ancré aux Etats-Unis, Angelina Jolie est sortie de sa réserve. Très engagée depuis des années, l’ancienne femme de Brad Pitt s’est confiée sur le racisme lors d’un long entretien avec nos confrères de Harper’s Bazaar. L’actrice a révélé que le coronavirus et les manifestations à la suite de la mort de George Floyd l’ont fait réfléchir sur "les besoins et la souffrance dans son propre pays. Un système qui me protège, mais qui pourrait ne pas protéger ma fille – ou tout autre homme, femme ou enfant dans notre pays en fonction de la couleur de la peau – est intolérable".

"Le monde se réveille"

Angelina Jolie poursuit : "Nous devons progresser, aller au-delà de la sympathie et des bonnes intentions, vers des lois et une politique qui s’attaquent réellement au racisme structurel et à l’impunité. Mettre fin aux abus dans les services de police n’est qu’un début. Cela va bien au-delà de cela, pour tous les aspects de la société, de notre système d’éducation à notre politique". Angelina Jolie révèle également que voir les gens se soulever face aux injustice lui donne de l’espoir : "J'ai l'impression que le monde se réveille, et que les gens se forgent un avis plus profond sur la société. Il est temps de faire des changement dans nos lois et institutions, d'écouter ceux qui ont été affectés et les voix qui ont été exclues".

Par Alexia Felix