Angelina Jolie et Brad Pitt en plein divorce : la guerre reprend !

Depuis presque quatre ans maintenant, Angelina Jolie et Brad Pitt ont annoncé leur intention de divorcer. La bataille judiciaire n’en finit pas ! Après s’être affrontés pour obtenir la garde de leurs six enfants, Angelina Jolie et Brad Pitt ont finalement trouvé un accord à ce niveau-là. Désormais, c’est le vignoble Miraval, acheté en 2011 par le couple pour la modique somme de 35 millions d’euros, qui pose problème. Angelina Jolie et Brad Pitt ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente pour répartir leur fortune équitablement. Pour rappel, c’est dans ce domaine situé dans le Var que les deux acteurs se sont mariés en 2014.

L’impartialité du juge en cause !

Pour en finir avec cette bataille judiciaire, Brad Pitt a alors demandé l’autorisation au Tribunal du comté de Los Angeles d’avoir recours à un juge privé pour finaliser son divorce avec Angelina Jolie. Une demande qui a été acceptée. Mais c’est un nouveau volet qui s’ouvre dans l’affaire du divorce des Brangelina. Comme le révèlent nos confrères de "Page Six", les avocats d’Angelina Jolie viennent de demander le retrait du juge John W.Ouderkirk chargé de statuer son divorce. Pour cause, il aurait "omis de divulguer les cas qui démontraient la relation actuelle, continue et récurrente entre le juge et l'avocat de la partie adverse". Angelina Jolie et ses avocats accusent l’un des avocats de Brad Pitt, Anne C. Kiley, d’avoir "activement défendu les intérêts financiers du juge Ouderkirk à déplacer - au-dessus de l'opposition de la partie adverse - la prolongation de sa nomination (et de sa capacité à continuer de recevoir des honoraires) dans une affaire très médiatisée". "Page Six" rapporte aussi qu’Angelina Jolie a de grandes chances de voir sa demande de retrait du juge se faire accepter puisque "la disqualification est requise tant qu'une personne consciente des faits 'pourrait raisonnablement avoir un doute' sur la capacité du juge Ouderkirk à rester impartial". Affaire à suivre…

Par Matilde A.