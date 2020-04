Angelina Jolie : pourquoi Meghan Markle rêve de lui ressembler ?

Pour divertir les Français pendant le confinement, qui devait être levé le 15 avril mais qui est maintenu pour une durée indéterminée, W9 a choisi de diffuser le film "Maléfique" ce jeudi 9 avril à 21h05. C'est Angelina Jolie qui prête ses traits à Maléfique et l'histoire diffère bien évidemment du conte de fées du dessin animé Disney. L'intrigue se concentre donc sur Maléfique, une jeune fille innocente qui a été trahie et qui finit par avoir un coeur de pierre. Désireuse de se venger, elle se lance dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille Aurore, qui vient de naître. Mais en grandissant, Maléfique s'attache à Aurore et comprend qu'elle est finalement la clé pour la paix et celle qui lui permettra de retrouver son coeur pur d'autrefois. Angelina Jolie joue à merveille le rôle de l'héroïne. L'actrice est un exemple pour de nombreuses femmes, dont Meghan Markle qui rêve de lui ressembler.

"Meghan aspire à ressembler à Angie"

Autrefois actrice, Meghan Markle a dû tirer un trait sur sa carrière en épousant le prince Harry. Cependant, depuis le mardi 31 mars, le couple a officiellement quitté la couronne et a renoncé à ses fonctions royales. Meghan Markle est donc libre de retourner à ses premiers amours et il semblerait que cela soit désormais bien plus simple puisque les parents d'Archie ont emménagé à Los Angeles. Alors qu'elle a déjà prêté sa voix au documentaire "Elephant" sur la plateforme Disney +, Meghan Markle rêve de continuer dans ce domaine et a un modèle en tête, Angelina Jolie. D'après le média britannique Mirror, la femme du prince Harry aimerait se rapprocher de l'ex-épouse de Brad Pitt : "Meghan aspire à ressembler à Angie depuis de nombreuses années, c’est un secret de polichinelle, tout comme elle a tellement été impressionnée par la princesse Diana.".

"une relation spirituelle"

Meghan Markle serait une grande fan d'Angelina Jolie qui parvient à équilibrer sa carrière professionnelle, sa vie de mère et tous ses engagements humanitaires à la perfection. La source a ajouté à Mirror : "Son travail pour les bonnes causes et l'ONU parle de lui-même, mais Meghan s'émerveille de la façon dont Angelina a réussi à équilibrer cela avec une carrière prospère au box-office et l'éducation de six enfants". En tout cas, cette admiration serait également réciproque. La source a continué : "Angie espère depuis longtemps un ami proche à Los Angeles, et Meghan représente de loin la meilleure option" car selon la mère de six enfants, elle aurait une "relation spirituelle" avec Meghan Markle. Les deux actrices vont-elles se rapprocher et peut-être avoir un projet en commun ? De nombreux fans rêveraient de voir les deux femmes réunies sur grand écran.

Par Solène Sab