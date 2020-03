Angelina Jolie se confie sur les opérations de ses deux filles

Pour la journée internationale de la femme qui avait lieu ce 8 mars 2020, l'actrice s'est exprimée longuement dans le Time Magazine. Elle a tenu à rendre hommage à toutes les femmes du monde entier, mais également à ses filles.

Et pour cause, la jeune femme se confie rarement sur toute sa petite famille. Mais il semblerait que ces derniers mois n'aient pas été faciles. Angelina Jolie confie que deux de ses filles ont dû se faire opérer.

Elle explique : "J'ai passé ces deux derniers mois à l'hôpital où ma fille aînée a subi plusieurs chirurgies, et il y a quelques jours, c'est sa jeune sœur qui a été opérée de la hanche". L'ex de Brad Pitt n'a pas souhaité en dire plus sur les raisons exactes de leur hospitalisation et quels types d'opérations elles ont subies.

Deux opérations en quelques mois

Angelina Jolie ne donne pas directement le nom de ses deux filles concernées parmi sa fraterie de six enfants. Elle laisse toutefois entendre que la jeune Zahara a dû subir plusieurs chirurgies, elle n'en dit pas plus concernant l'opération de la hanche. Mais certains photographes ont pris en photo la petite Shiloh à la sortie de l'hôpital.

Elle préfère souligner la solidarité entre elles. "J'ai observé mes filles prendre soin les unes des autres. Ma benjamine a étudié le comportement des infirmières avec sa sœur et a ensuite aidé lors de l'opération suivante. J'ai vu comment chacune de mes filles a mis facilement tout de côté afin de faire de ses sœurs sa priorité, comment elles étaient heureuses d'être au service de ceux qu'elles aiment".

Elle ajoute ensuite : "Je les ai aussi regardées affronter leurs peurs avec un immense courage. Nous connaissons tous ce moment où personne ne peut nous aider, où tout ce que nous pouvons faire, c'est fermer les yeux et respirer. Quand seuls nous pouvons affronter la douleur, alors nous prenons notre courage à deux mains et nous le faisons".

Par J.F.