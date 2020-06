Angelina Jolie se confie sur son confinement avec ses enfants

Si la France est déconfinée depuis plus d’un mois, ce n’est pas le cas de tous les pays. Angelina Jolie, discrète sur sa vie privée, a accordé un entretien au magazine Harper’s Bazaar vendredi 12 juin. L’actrice et réalisatrice de 45 ans est revenue sur son confinement avec ses six enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. Dans cette période inédite, l’ancienne femme de Brad Pitt qui a livré un message important a pu compter sur son calme. "Comme la plupart des parents, je me force à rester calme afin que mes enfants ne ressentent pas d’anxiété de ma part en plus de ce qui les inquiète. J’y ai mis toute mon énergie". Angelina Jolie confie que sa fille Vivienne a dû vivre une situation difficile avec l’un de ses animaux de compagnie…

Vivenne a perdu un animal de compagnie

Dans la famille d’Angelina Jolie, ses enfants ont de nombreux animaux de compagnie et Vivienne a perdu l’un d’entre eux. "Pendant le confinement, Vivienne a perdu un lapin lors d’une opération et nous en avons adopté deux autres qui sont petits et handicapés. Ils doivent rester en paire. Ils sont si doux. Il a fallu se concentrer sur leurs soins et cela nous a aidés. Sans oublier les chiens et le serpent et le lézard" raconte l’actrice. L’ambassadrice de l’ONU a rappelé que le confinement pouvait avoir des conséquences dramatiques pour certains enfants, "Lorsque les filles ne sont pas scolarisées, cela favorise davantage le mariage forcé des enfants, le travail forcé des enfants, les abus sexuels et d’autres violations de leurs droits. Nous le savons mais il y a toujours de l’inertie (…)"

Par Valentine V.