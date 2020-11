Anggun : pourquoi elle a refusé le rôle de James Bond Girl ?

Dès son plus jeune âge, Anggun connaît un succès fulgurant. À 12 ans seulement, son premier album studio se classe numéro 1 du hit parade en Indonésie, son pays natal. Sa carrière est lancée. En 1994, Anggun s’envole pour l’Europe. Après Londres et les Pays-Bas, la chanteuse pose ses valises à Paris où le succès est aussi au rendez-vous. Désormais, Anggun a plusieurs cordes à son arc. En plus de sa carrière musicale, elle participe à plusieurs émissions en tant que jurée ("Mask Singer" en France, "Indonesia's Got Talent" dans son pays natal). Anggun se lance aussi dans la comédie. Elle a récemment joué dans le téléfilm Coup de foudre à Bangkok dans lequel elle incarne une femme d’affaires thaïlandaise et donne la réplique à Mathilda May, Frédéric Chau et Loup-Denis Elion. Longtemps attirée par le cinéma, Anggun a reçu plusieurs propositions alléchantes. Dont celle d’incarner une James Bond Girl.

"Une malédiction autour des James Bond Girls"

Un rôle qu’elle a fini par décliner pour une raison surprenante, comme elle l’explique dans une interview accordée à "Télé 7 Jours". "J'ai souvent eu des propositions, mais j'avais toujours peur d'être ridicule, d'investir des territoires où je n'étais pas légitime. Je crois surtout que j'étais un peu fainéante. Le fait de l'admettre m'a fait sauter le pas", explique-t-elle d’abord avant de poursuivre : "Quand je vivais la moitié de mon temps aux États-Unis, j'étais représentée par une grosse agence, nommée CAA, et l'on m'avait proposé d'incarner une James Bond girl dans ‘Le monde ne suffit pas’ (1999 avec Pierce Brosnan, ndlr)". C’est la peur d’une malédiction qui toucherait les James Bond Girl qui a poussé Anggun à refuser le rôle. "Je n'ai pas voulu à l'époque. On racontait qu'il y avait une malédiction autour des James Bond girls : si tu acceptais, ta carrière était foutue, foutue, foutue…", explique la chanteuse de 46 ans, mariée au photographe Christian Kretschmar.

Par Matilde A.