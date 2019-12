Anna Karina : mort de l'actrice et égérie de la Nouvelle Vague

Sa carrière, elle l’avait commencé dans les cabarets au Danemark. Petit à petit, Anna Karina est devenue une icône de la Nouvelle Vague en France. Baptisée Hanne Karin Bayer, la créatrice Gabrielle "Coco" Chanel lui avait déniché son nom de scène. Connue pour ses nombreux rôles dans les long-métrages de Jean-Luc Godard dont elle a partagé la vie, Anna Karina était aussi une chanteuse de renom. Elle avait collaboré avec Serge Gainsbourg et de Philippe Katerine. Le compagnon de Julie Depardieu lui avait même écrit son premier album, "Une histoire d’amour", sorti en 2000. Le dernier opus d’Anna Karina, titré "Je suis une aventurière", datait de 2018. Ce dimanche 15 décembre, une triste nouvelle est tombée. L’artiste est décédée.

Pluie d’hommages sur la Toile

Son agent, Laurent Balandras, a relayé la nouvelle à l’AFP ce dimanche matin. Anna Karina est morte des suites d’un cancer à l’âge de 79 ans. Annonce relayée sur Facebook. Elle s’est éteinte à Paris, dans l’après-midi du samedi 14 décembre, "auprès de son mari, Denis Berry". "Nous perdons une femme merveilleuse, une artiste libre, une icône du cinéma mondial et de la chanson", a écrit l’agent d’Anna Karina sur la page Facebook officielle de la défunte. Aucune autre information n’a été relayée concernant sa disparition. Sur la Toile, toutefois, le décès d’Anna Karina a d’ores et déjà suscité une grande émotion. De nombreux internautes ont rendu de subtils hommages à la comédienne et chanteuse. "Toute une époque disparaît d’un coup, mais ses films et sa bouleversante beauté resteront éternels. Tristesse ce matin", a notamment écrit un internaute.

"Ma toute petite ligne de chance...." RIP Anna Karina pic.twitter.com/jy4pcUESHa — F.Vargas-Luiggi_Ciné (@FVargasCine) December 15, 2019

Anna Karina est décédée à l'âge de 79 ans

La nouvelle vague disparaît peu à peu toute une époque la mienne pic.twitter.com/L46b6LtaI6 — NINIE-du HAINAUT (Nicole) (@CoquetteEric) December 15, 2019

Elle a été l’ambassadrice de nos larmes, de notre élégance, de nos innocences et de nos blessures... elle savait donner à la fois une sentiment d’intensité totale et de détachement malicieux. Le chagrin est immense en lisant ce matin qu’Anna Karina n’est plus. pic.twitter.com/HymquaYvq7 — Mikael Buch (@mikabuch) December 15, 2019

ils poursuivent leurs longues conversations sans aucun doute...Anna Karina est décédée #RIP pic.twitter.com/ZSLK4AJa5W — Véronique Kwasniewski (@OUPSI) December 15, 2019

Son regard était le regard de la Nouvelle Vague. Il le restera à jamais.

Chez Godard surtout, mais aussi Rivette ou Visconti, Anna Karina irradiait ; elle magnétisait le monde entier. Aujourd'hui, le cinéma français est orphelin. Il perd l'une de ses légendes. pic.twitter.com/HpYeAqATQZ — Franck Riester (@franckriester) December 15, 2019

Anna Karina est morte.

Toute une époque disparaît d'un coup, mais ses films et sa bouleversante beauté resteront éternels. Tristesse ce matin. pic.twitter.com/fIliaEvEF2 — (@nicolasnibat) December 15, 2019

Par Laura C-M