Anna Karina morte : les vraies causes de son décès dévoilées

Connue pour avoir été l'égérie de la Nouvelle Vague et l'actrice détiche de Jean-Luc Godard, dont elle a partagé la vie, Anna Karina est morte dans l'après-midi du samedi 14 décembre. La nouvelle avait été annoncée le lendemain à l'AFP par Laurent Baladras, l'agent d'Anna Karina. La comédienne, âgée de 71 ans, a rendu son dernier souffle à son domicile parisien "auprès de son mari, Dennis Berry". L'agent d'Anna Karina avait relayée cette triste annonce sur le compte Facebook de la star. "Nous perdons une femme merveilleuse, une artiste libre, une icône du cinéma mondial et de la chanson", pouvait-on lire. Selon Laurent Baladras, l'actrice et chanteuse avait succombé à un cancer.

"Cette mort n'est en aucun cas due à un cancer"

Une version des faits mise à mal par Dennis Berry. Dans un nouveau communiqué de presse dévoilé par Jean-François Guyot, journaliste pour l'AFP, mardi 17 décembre, le réalisateur américain a révélé les véritables causes du décès de son épouse. Anna Karina serait morte suite à une complication post-opératoire. "On a dû l'emmener d'urgence en réanimation suite à une complication post-opératoire. Là tout a basculé", peut-on ainsi lire. "Anna nous a quittés samedi, à 14h38. Après l'opération, elle devait sortir dès le lendemain. Le docteur se réjouissait de la rencontrer par hasard à mes côtés se promenant dans la cour de l'hôpital. Hélas, une rupture musculaire a obligé le professeur à la réopérer", écrit ensuite Dennis Berry. Une disparition d'autant plus triste puisqu'Anna Karina aurait pu avoir de belles années devant elle. "Hélas, son corps n'a pas résisté. Cette mort n'est en aucun cas due à un cancer".

Un message de Dennis BERRY, époux de Anna #KARINA

