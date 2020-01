Anne Hathaway a accouché de son deuxième enfant : on connait le sexe du bébé

En 2016, Anne Hathaway devenait maman pour la toute première fois en donnant naissance à un petit garçon prénommé Jonathan, fruit de ses amours avec son mari Adam Shulman. Très discrète sur sa vie privée, l’actrice avait alors choisi de dévoiler sa première grossesse sur Instagram, en postant une photo d’elle en bikini. "Poster une photo en bikini est un peu hors de propos pour moi, mais je me suis rendu compte que j'étais photographiée à mon insu à la plage. Si cette photo doit sortir partout, autant qu'elle me plaise (et qu'elle soit prise avec mon consentement. Et un filtre) Amour, lumière et bénédictions pour l'année à venir" avait-elle écrit avec la franchise et l’humour qui la caractérisent tant.

Anne Hathaway une actrice discrète

Pour sa deuxième grossesse, Anne Hathaway a également fait preuve d’une extrême discrétion. Sortie de la maternité il y a quelques semaines, l’actrice de 37 ans n’avait jusqu’alors pas communiqué autour de la naissance de son deuxième enfant. Mais ça, c’était avant. Le 12 janvier dernier, Anne Hathaway s’est rendue à la cérémonie des Critics Choice Awards. Au cours de la soirée, et d’après les informations d’US Weekly, l’actrice aurait confirmé qu’elle a donné naissance à un deuxième petit garçon, en montrant fièrement la photo du nouveau-né. Plusieurs mois en arrière, c’est sur Instagram qu’Anne Hathaway avait tenu à annoncer sa deuxième grossesse, tout en interpellant les conscience sur un sujet qui la touche particulièrement : "Pour tous ceux qui font face à l'infertilité et à l'enfer de la conception, sachez que cette grossesse n'a pas été de tout repos. Je vous envoie encore plus d'amour."

Par Sarah M