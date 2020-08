Anne Marivin en couple : qui est son compagnon Joachim Roncin ?

France 3 rediffuse ce jeudi un épisode de la mini-série à succès "Sous la peau". Cette dernière suit l'histoire de Marion, une jeune flic prête à tout pour arrêter deux tueurs en séries et incarnée par Anne Marivin. L'actrice enchaîne les succès sur grands et petits écrans depuis plusieurs années maintenant. Elle ne chôme pas, et a un emploi du temps bien rempli qu'elle arrive toutefois parfaitement à concilier avec sa vie de famille.

Anne Marivin file en effet le parfait amour avec Joachim Roncin. Si son nom ne semble pas connu au premier abord, il est pourtant lui aussi très célèbre. Directeur artistique français et journaliste musique, il est à l'origine du célèbre slogan "Je suis Charlie". Une triste phrase utilisée après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.

un slogan très connu

Ce dernier a rapidement fait le tour du monde et est devenu en quelques heures l'emblème même de cette triste période. Il s'était confié sur le sujet en 2016, dans les colonnes du Huffington Post. "Je suis allé puiser dans les éléments en lien avec le sujet. Ici, des couvertures de 'Charlie Hebdo'. Leur logo. Je me suis posé deux secondes devant tout ça et j'ai essayé de comprendre ce que ça créait en moi. Ce qui est ressorti, c'est de la stupéfaction, une incrédulité. Difficile de savoir comment ça m'est venu. Tout s'est joué en une fraction de seconde. J'ai tweeté ce truc-là quelques minutes après l'annonce des attaques, autour de 12h50, alors forcément, tout est allé très vite".

En couple depuis plusieurs années maintenant, l'actrice de Dix Pour Cent a donné naissance à Léonard, en 2009 et à une petite fille, Andréa, en 2015.

Par J.F.