Anne Parillaud : ses rares confidences sur sa relation avec Alain Delon

Le 22 avril dernier, Anne Parillaud sortait son livre "Les Abusés". Dans ce dernier, l'actrice revient sur l'inceste subie par ses soeurs et elle pendant de longues années. Dans une interview accordée au magazine Paris Match le jour de la sortie, elle précisait que le livre n'est pas à proprement parler une autobiographie, mais que sa vie personnelle l'a beaucoup inspirée : "S'il ne s'était rien passé, je ne pourrais pas en parler de cette façon" expliquait-elle.

Invitée sur le plateau de "C à vous" ce mercredi 28 avril, elle a accepté de revenir sur le sujet. Anne Parillaud s'est tout d'abord confiée sur le "déni" dans lequel elle a été pendant de longues années.

"il a voulu me faire 'maturer'"

"C'est vrai que le processus du déni, c'est comme une protection et on finit par disjoncter. D'un seul coup, la mémoire se ferme et enferme des données pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse se protéger pour des choses qui ne sont pas acceptables" expliquait-elle.

Quelques minutes après, Anne Parillaud a accepté de se confier sur sa relation avec Alain Delon. Selon elle, il l'aurait fait grandir "trop vite" : "Quand il m'a engagée sur ses films, je n'avais pas l'âge des personnages. Et il voulait absolument que je ressemble à une femme alors que je sortais tout juste de l'adolescence. Et donc, il a voulu me faire 'maturer' un peu plus rapidement que mon rythme naturel…" explique-t-elle avant de conclure : "C'est que l'innocence est l'un des atouts les plus importants quand on est un créateur, parce que justement c'est l'accès à ses rêves... Voilà. Je ne voulais absolument pas la perdre…".

Par J.F.