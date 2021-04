Anne Parillaud victime d'inceste : L'actrice évoque ses traumatismes

Depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, "La Familia Grande", la parole s'est libérée avec notamment Coline Berry, fille de Richard Berry, qui a accusé l'acteur d'agissements incestueux. A son tour, Anne Parillaud a raconté l'horreur qu'elle aurait subi durant son enfance dans son premier livre "Les Abusés". Dans un entretien pour Paris Match, l'actrice est revenue sur l'inceste subie par ses soeurs et elle pendant de longues années. "Abusée, je l'ai très certainement été, mais pour me protéger, j'ai choisi de rester dans le déni total. On appelle ça la mémoire traumatique. Dans le roman, certaines choses sont sorties inconsciemment, dans la réalité je ne me souviens de rien. Ce déni vient du fait qu'il n'était pas envisageable qu'un père puisse faire ça à sa fille", a-t-elle confié sur ces événements traumatisants.

"Le processus du déni"

Invitée dans C à vous ce mercredi 28 avril, Anne Parillaud a évoqué son amnésie traumatique. "Vous vous demandez comment aussi vous avez pu y échapper (...) Vous aimeriez vous souvenir ?", lui a demandé Anne-Elisabeth Lemoine. "C'est plus violent parce qu'en fait, nous sommes dans un doute. On vit avec des symptômes, on vit avec des blessures et on ne comprend pas toujours leur origine", a-t-elle débuté avant d'ajouter : "C'est vrai que le processus du déni, c'est comme une protection et on finit par disjoncter". "D'un seul coup, la mémoire se ferme et enferme des données pour qu'on puisse survivre et qu'on puisse se protéger pour des choses qui ne sont pas acceptables", a conclu Anne Parillaud avec émotion.

Par Marie Merlet