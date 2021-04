Anne Parillaud victime d'inceste : ses lourdes révélations sur son père

Le 7 janvier dernier, Camille Kouchner sortait son livre "La Familia Grande". Dans ce dernier, elle dénonçait les comportements incestueux de son beau-père Olivier Duhamel sur son frère jumeau, des faits qu'il vient de confirmer aux enquêteurs. Outre la libération personnelle d'avoir brisé ce lourd secret qui régnait au sein de famille, Camille Kouchner a aidé certaines victimes à prendre la parole.

C'est le cas notamment de Coline Berry. Quelques semaines après, la fille de Richard Berry pointait du doigt les agissements incestueux de son père et de sa compagne de l'époque Jeane Manson lorsqu'elle était jeune.

Et ce jeudi 22 avril, c'est Anne Parillaud qui décide de briser l'omerta. Dans une longue interview accordée à Paris Match, elle a accepté de se confier sur l'horreur qui régnait au sein de sa famille. Horreur racontée dans son premier roman "Les abusés", en kiosque ce jeudi, écrit à la mort de son père.

"j'ai choisi de rester dans le déni total"

L'actrice revient sur l'inceste subie par ses soeurs et elle pendant de longues années. Elle démarre l'entretien en précisant que le livre n'est pas à proprement une autobiographie, mais que sa vie personnelle l'a beaucoup inspiré : "S'il ne s'était rien passé, je ne pourrais pas en parler de cette façon" explique-t-elle.

Anne Parillaud raconte ensuite pourquoi elle n'en parle que maintenant : "Abusée je l'ai très certainement été mais, pour me protéger, j'ai choisi de rester dans le déni total. On appelle ça la mémoire traumatique. Je suis obligée de passer par la fiction pour tenter de libérer ce qui est enfoui. Ce déni vient du fait qu'il n'était pas envisageable qu'un père puisse faire ça à sa fille".

Mais ces actes incestueux, l'ancienne compagne d'Alain Delon n'a pas été la seule à les subir dans sa famille : "D'autres membres de ma fratrie, soeurs et demi-soeurs, n'étaient pas dans le déni et ont parlé pour me sauver. D'entendre ça, il y a une dizaine d'années, m'a perturbée. (...) A partir du moment où on ouvre un dossier d'inceste au sein d'une famille, celle-ci explose sous la force de la gangrène" conclut-elle.

Par J.F.