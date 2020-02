Anouchka Delon a accouché : le sexe de son premier enfant dévoilé

L'accouchement d'Anouchka Delon était imminent. Il y a quelques jours, la fille d'Alain Delon dévoilait ses préparatifs sur Instagram en essayant une poussette avant le grand jour... Qui est arrivé dans la nuit du vendredi 14 février au samedi 15 février 2020. Selon les informations de PurePeople, Anouchka Delon a donné naissance à son premier enfant à Genève, en Suisse. À 29 ans, la comédienne et son compagnon Julien Dereims ont accueilli un petit garçon dont le prénom n'a pas été dévoilé. Une heureuse nouvelle et une victoire pour le couple qui avait vécu un drame en 2018. La jeune femme avait vécu une fausse couche alors qu'elle était enceinte de trois mois. Touchée par cette cicatrice, Anouchka Delon découvre le bonheur de devenir maman et offre un petit-fils à son père Alain Delon.

Anouchka Delon discrète sur sa grossesse

C'est en septembre dernier que la comédienne avait officialisé sa grossesse lors de la Paris Fashion Week. "Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue", avait-elle écrit sur Instagram. En couple depuis dix ans avec Julien Dereims, Anouchka Delon était restée discrète ensuite sur sa grossesse, en ne l'évoquant pas dans les médias. Son compagnon avait lui dernièrement partagé un cliché de la comédienne affichant son baby-bump.

Par Marie Merlet