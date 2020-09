Anouchka Delon féministe : Elle pousse un violent coup de gueule sur Instagram

Être une femme est de plus en plus compliqué dans la société actuelle et c'est ce qu'a voulu dénoncer Anouchka Delon sur son compte Instagram. Après les multiples agressions de jeunes femmes uniquement parce qu'elles portaient des jupes, ou bien le refus de certaines citoyennes de rentrer dans des musées à cause d'une tenue jugée "indécente", la fille d'Alain Delon a tenu à s'exprimer sur la tenue féminine en générale. Elle a fait également référence aux propos de Jean-Michel Blanquer concernant les "tenues normales" exigées pour les filles à l'école. Sur son compte Instagram, Anouchka Delon a partagé un cliché d'elle en robe ce dimanche 27 septembre, accompagné d'un long message qui pourrait en faire réfléchir plus d'un.

"Aucune femme ne devrait avoir à se cacher"

La jeune actrice s'est exprimée : "Ceci n’est pas une incitation à l’agression, à l’insulte, à la désobligeance... Ceci est une robe, une jupe, un short... Aucune femme ne devrait avoir à se cacher ni à justifier sa tenue. Jamais ! Une femme s’habille avant tout pour elle, pour se faire plaisir, se sentir bien dans sa peau, se faire belle pour son homme... Qu’un homme regarde une jolie femme dans la rue, parce qu’elle a de belles jambes ou de belles fesses ne me dérange en rien. Au contraire ! C’est agréable aussi de savoir qu’on plaît. Ça ne me dérange en rien. Je trouve ça presque flatteur ! Se faire agresser ou pire pour ça, est une honte à la société moderne et progressiste que nous construisons, que nous défendons ! Attention ! Je suis féministe ! J’aime les femmes qui se respectent et qui respectent les hommes. J’aime les hommes qui respectent les femmes et ainsi se respectent eux même... La lutte contre la misogynie et l’irrespect devrait se faire ensemble, les femmes avec les hommes.". Un message fort de la part d'Anouchka Delon pour dénoncer le comportement de certains individus, applaudi par de nombreux internautes.

Par Solène Sab