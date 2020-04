Anouchka Delon maman, elle se confie pour la première fois

C’est en septembre dernier que la fille d’Alain Delon, Anouchka Delon, révélait être enceinte à 29 ans après une fausse couche en 2018. Très discrète tout au long de sa grossesse, c’est finalement en février dernier que la jeune femme a donné naissance à un petit garçon dont le prénom n’a pas été dévoilé. Alors que la jeune maman n’a pas dévoilé de photos de son bébé, elle a fait ses premières confidences depuis l’arrivée de son fils lors d’un entretien avec la radio suisse OneFM : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant", a confié Anouchka Delon selon des propos rapportés par Purepeople.

Anouchka Delon révèle un souvenir de grossesse

La fille d’Alain Delon a profité de cet entretien pour se souvenir du tournage du téléfilm "I love you coiffure", réalisé par Muriel Robin, durant lequel elle était enceinte : "Je joue la petite stagiaire du salon de coiffure et quand j'ai tourné ma partie, j'étais enceinte de huit mois et elle a intégré ma grossesse dans le téléfilm, ce qui m'a fait très, très plaisir. Cela me fera un joli souvenir. Enceinte de huit mois, j'étais quand même un peu fatiguée. Mais quand tu vois Line Renaud qui, à son âge, était à fond, toujours souriante alors qu'on avait trois heures de retard, je me suis dit que je n'avais pas trop le droit de me plaindre. Quand tu as des grandes dames comme ça qui sont tout sourire, c'est vraiment du bonheur de faire le métier qu'on aime".

Par Alexia Felix