Anouchka Delon maman : Une rare photo de famille dévoilée

Anouchka Delon est devenue maman pour la toute première fois en février dernier en donnant naissance à un fils. Très discrète depuis son accouchement, la fille d’Alain Delon a finalement fait des confidences auprès de la radio suisse OneFM : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant". En juin dernier, Anouchka Delon avait fait une surprise à ses fans en dévoilant sur Instagram un rare cliché d’elle en compagnie de son bébé au restaurant. Et ce mercredi 31 juillet, l’actrice et son compagnon ont décidé de faire un nouveau cadeau aux internautes.

Anouchka Delon en compagnie de son bébé et de Julien Dereims

C’est donc le tout premier cliché de la famille qui a été dévoilé sur la Toile. Julien Dereims, le compagnon d’Anouchka Delon, a dévoilé un tendre cliché de lui tenant d’une main l’actrice française tandis que son autre bras repose sur la poussette de leur bébé. De son côté, Anouchka Delon qui visiblement a retrouvé sa silhouette d’avant sa grossesse, tient son chien en laisse : "On attend le bus", a écrit l’homme avec humour. Un cliché qui a rapidement fait réagir les internautes : "Vous êtes magnifiques", "Belle photo de famille", "Vous êtes beaux, une très belle famille", "Vous êtes beaux mais le plus charmant c’est le doggydog", "C’est merveilleux, c’est fabuleux pour être heureux en famille".

Par Alexia Felix