Anouchka Delon maman : Une rare photo de son bébé dévoilée

C’est en février dernier qu’Anouchka Delon est devenue maman pour la toute première fois. Très discrète tout au long de sa grossesse, la fille d’Alain Delon l’est encore plus depuis la naissance de son fils dont le prénom n’a toujours pas été révélé. Auprès de la radio suisse OneFM , Anouchka Delon s’est confiée il y a quelques semaines sur l’arrivée de son bébé : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant".

Les internautes félicitent Anouchka Delon

Profitant au maximum de son enfant, Anouchka Delon a décidé de protéger au maximum son bébé. Mais ce samedi 20 juin, son compagnon Julien Dereims a voulu faire une surprise aux internautes. Alors que le couple s’est octroyé une sortie dans un restaurant italien à Paris, le jeune papa a partagé un rare cliché d’Anouchka Delon tenant dans ses bras son bébé. Donnant le biberon d’une main, la jeune femme mange en même temps avec son autre main. Allongé sur les genoux de sa mère, le bébé mange tranquillement, alors que son visage est dissimulé. De quoi faire réagir les internautes : "Merci pour cette photo tant attendue", "Une maman a de multiples talents. Anouchka et votre bébé sont tellement mignons. Merci pour cette photo bonheur". D’autres en revanche ont félicité Anouchka Delon pour sa silhouette retrouvée quatre mois après son accouchement.

Par Alexia Felix