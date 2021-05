Anouchka Delon mariée : Elle dévoile une photo de la cérémonie

Anouchka Delon est une femme tout simplement heureuse. La fille d’Alain Delon est devenue maman en 2020 d’un petit garçon dont le prénom n’a jamais été révélé. Très discrète sur sa vie privée, Anouchka Delon avait fait ses premières confidences sur l’arrivée de son fils au micro de la radio suisse OneFM : "Quand on a eu notre petit bébé, on était confiné avant le confinement, c’est un peu une vie de confinement avec l’enfant. Ça se passe bien. On se dit qu’on a plutôt une chance d’avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c’est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c’est du temps que tu n’auras pas à rattraper plus tard, c’est vraiment du temps passé avec son enfant". Et en plus d’être maman, Anouchka Delon est aujourd’hui une femme mariée.

Les internautes ravis par la nouvelle

Depuis plusieurs années, Anouchka Delon file le parfait amour avec Julien Dereims qu’elle a rencontré au cours Simon. Et les deux amoureux ont décidé de passer un cap important puisqu’ils sont aujourd’hui mariés. C’est sur son compte Instagram que l’actrice a révélé la nouvelle en publiant une photo en noir et blanc de sa main portant une alliance, recouverte par celle de Julien Dereims qui porte aussi une bague. De quoi ravir les internautes qui ont été nombreux à réagir : "Bravo !", "Tous mes voeux de bonheur", "Félicitations à vous deux", "Je suis super heureuse pour vous", "Plein de bonheur", "Que l'amour fleurisse chaque jour sous vos pieds pour l'éternité", "Une longue vie de bonheur", "Félicitations pour cette union", "Soyez très heureux".

Par Alexia Felix