Anthony Delon fiancé : le fils d'Alain Delon va se marier avec Sveva Alviti

Après une longue période de célibat, Anthony Delon a retrouvé l'amour il y a un dans les bras de l'actrice Sveva Alviti. "Parfois la vie ne nous semble pas juste, on se dit que les emmerdes s’accumulent... et c’est souvent le cas. Mais il arrive aussi que le destin nous fasse un cadeau, un doux rayon de soleil pour nous accompagner dans l’épreuve. Il faut savoir être reconnaissant dans ces moments-là, car le bonheur est précieux" écrivait l'acteur sur Instagram pour présenter sa belle.



Douze mois après le début de leur romance, l'amour est toujours au rendez-vous et la passion est intacte... à tel point que les deux tourtereaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure. L'acteur français de 55 ans et la comédienne italienne de 36 ans vont se marier !

Un second mariage pour Anthony Delon

C'est dans les colonnes du magazine Paris Match, en kiosques ce jeudi 17 septembre 2020 que le fils d'Alain Delon a fait part de ses envies de mariage : "Le couple pose main dans la main, dans un éclat de rire, en "costume chic et robe blanche comme une répétition" de ce futur mariage" écrivent nos confrères pour décrire les fiancés.



Une suite visiblement logique pour les deux amants qui, depuis des mois, multiplient les déclarations d'amour enflammées sur les réseaux sociaux. Et si celle qui avait incarné Dalida au cinéma va se marier pour la première fois, Anthony Delon lui, va goûter aux joies du mariage pour la seconde fois. Le 27 juin 2006, l'acteur avait dit "oui" à Sophie Clerico, la mère de ses deux filles : Loup Delon (née le 4 février 1996) et Liv Delon (née le 25 août 2001). Le couple s'est séparé en 2012 après six ans de mariage et près de 20 ans de vie commune.



A noter qu'Anthony Delon est aussi papa d'une fille prénommée Alyson Le Borges, née en 1986 d'une liaison avec une certaine Marie-Hélène, une danseuse du Crazy Horse.