Anthony Delon : Son message de remerciement aux internautes après la mort de sa mère

La terrible nouvelle est tombée ce jeudi 21 janvier. Nathalie Delon est décédée à l'âge de 79 ans. "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide", avait déclaré Anthony Delon, à l'AFP. Dans les colonnes de Paris Match, le fils de la défunte a évoqué les derniers mois de vie de sa mère et son récit est bouleversant.Tout d'abord, il a tenu à décrire sa mère avec de tendres mots : "C’était une lionne dans un corps de moineau. Petite, fine, dotée d’une grande culture, d’une intelligence subtile et aussi d’une énergie vitale, d’une force physique et mentale hors du commun, a-t-il déclaré.

Anthony Delon a également évoqué le jour où sa mère lui a appris qu'elle était condamnée à cause de son cancer du pancréas. "On venait de lui annoncer qu’elle allait mourir et, elle me l’a confié après, sa première pensée avait été : 'Merde ! Anthony est là, il a tout entendu'. Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l’empêcher de voir le sang", s'est-il souvenu avec émotions.

"Merci"

Trois semaines après la mort de sa mère, Anthony Delon a tenu à remercier tous ses fans et ses abonnés pour leur soutien et leurs nombreux messages qui lui ont fait chaud au coeur. Ce jeudi 11 février, le fils d'Alain Delon a déclaré avec émotion dans une vidéo Instagram : "Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Toute cette empathie dont vous avez fait preuve. Voilà des milliers de messages. J'ai trouvé cela très gentil. Merci." Un message qui vient du coeur.

Par Solène Sab