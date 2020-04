Anthony Delon très remonté contre ceux qui ne respectent pas le confinement

Le confinement mis en place le mardi 17 mars dernier vise à ralentir la propagation du coronavirus et protéger la population. Mais cette mesure en vigueur depuis plus d’un mois et demi est de moins en moins respectée. Le 13 avril dernier dans son allocution, Emmanuel Macron a annoncé un début de déconfinement possible le 11 mai prochain. L’activité du pays pourrait alors reprendre progressivement mais pas pour tous les secteurs, notamment celui du tourisme qui concerne la restauration, les festivals… Mais d’ici cette date, la mesure de confinement est toujours d’actualité. Or, de plus en plus de personnes dérogent à la règle et s’offrent des moments de liberté. Une situation qui a fait bondir Anthony Delon sur Instagram.

"Quelle bande de crétins !"

Jeudi 30 avril, Anthony Delon a fait part de sa mauvaise humeur. Celui qui a officialisé sa relation avec une actrice italienne a publié une vidéo où il pousse un coup de gueule. Le comédien de 55 ans s’était déjà énervé mi-mars contre les parisiens qui ne respectaient pas le confinement. Cette fois ç’en est trop pour lui. De bon matin, il livre sa colère en voyant des gens dans la rue : "Put*** ça c’est vraiment le genre de truc le matin quand je me réveille qui me fout de mauvais poil. Les mecs on leur donne une date de déconfinement, ça y est c’est tout de suite, c’est open bar, tout le monde est dehors. Put*** ils ont pas vu ce qu’il s’est passé en Allemagne ? Quelle bande de crétins !" En légende il écrit : "On va se reprendre une claque ! On comprendra jamais rien décidément ! Même pas de respect pour les soignants".

