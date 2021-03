Armie Hammer : l'acteur visé par une nouvelle plainte pour viol

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l'acteur Armie Hammer fait tristement parler de lui. En effet, l'acteur vu dans le film "Call Me By Your Name" aux côtés de Timothée Chalamet est visé par de terribles accusations de cannibalisme mais également de violences conjugales et de viol. Une jeune femme a publié un échange glaçant entre elle et l'acteur. Ce dernier lui aurait déclaré : "J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J'ai envie de te manger. Merde. C'est effrayant de l'admettre. Je ne l'ai jamais avoué avant. J'ai déjà découpé le cœur d'un animal vivant auparavant et je l'ai mangé alors qu'il était encore chaud".

Suite à cela, son ancienne compagne est sortie du silence confirmant alors les tendances cannibales qu'auraient Armie Hammer : "Il m'a dit qu'il voulait me briser les côtes, les cuire au barbecue et les manger. (...) Si j'avais une petite coupure sur ma main, il aimait sucer ou lécher le sang. C'était à peu près aussi étrange que cela".

"J'ai été mentalement abusée"

Mais ce vendredi 19 mars, l'acteur fait une nouvelle fois parler de lui. Une nouvelle plainte pour viol vient d'être déposé par une certaine Effie. Par le biais de son avocate, elle affirme avoir été "violée brutalement pendant plus de quatre heures". Les faits se seraient déroulés à Los Angeles en 2017. En plus de l'agression sexuelle, la jeune femme aurait dû subir la violence de l'acteur. Armie Hammer lui aurait cogné la tête contre un mur puis lui aurait donné des coups de cravache pendant toute la durée de l'agression. "J'ai été mentalement, émotionnellement et sexuellement abusée" a-t-elle ensuite indiqué. Armie Hammer a nié les faits par le biais de son avocat et affirme n'avoir eu que des relations sexuelles "consenties" avec Effie.

Par J.F.