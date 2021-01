Armie Hammer : son ex-femme réagit aux accusations de cannibalisme

L'information a rapidement fait le tour du monde tant elle semble loufoque. En effet, Armie Hammer, l'acteur de "Call Me By Your Name", est au coeur d'un véritable bad buzz depuis plusieurs jours maintenant. Tout commence lorsqu'une jeune femme dévoile les messages reçus par l'acteur sur Instagram. "J'imagine tenir ton cœur entre mes mains et le contrôler quand il bat. Je suis à 100% un cannibale. J'ai envie de te manger. Merde. C'est effrayant de l'admettre. Je ne l'ai jamais avoué avant. J'ai déjà découpé le cœur d'un animal vivant auparavant et je l'ai mangé alors qu'il était encore chaud".

Suite à cela, les langues se délient et les témoignages affluent. Une autre jeune femme, Courtney Vucekovich, qui a fréquenté l'acteur entre juin et octobre 2020 affirme à Page Six : "Il m'a dit qu'il voulait me briser les côtes, les cuire au barbecue et les manger. (...) Si j'avais une petite coupure sur ma main, il aimait sucer ou lécher le sang. C'était à peu près aussi étrange que cela".

"Elle vit un cauchemar"

Armie Hammer était en couple avec Elizabeth Chambers pendant plus de dix ans. Le couple s'est séparé en juillet dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces accusations choquent particulièrement la jeune femme. Un de ses proches a déclaré au Us Weekly qu'elle était "horrifiée et choquée". Il ajoute ensuite "Elle vit un cauchemar et ne reconnaît plus l'homme qu'elle a épousé. Elle veut l'aider à se faire aider mais ne peut agir seule". L'ancien collègue de jeu de Timothée Chalamet ne cesse de clamer son innocence, déclarant que ce ne sont que "des affirmations à la c**".

Par J.F.