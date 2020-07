Arnaud Ducret en couple : Rares confidences sur sa compagne

Arnaud Ducret n’est pas un coeur à prendre. Après s’être séparé de la mère de son fils en 2018, le comédien a retrouvé l’amour dans les bras de la danseuse de pole dance Claire Francisci. C’est en 2015 sur un plateau de TF1 que les deux amoureux se sont rencontrés pour la première fois. Mais ce n’est que trois ans plus tard qu’ils sont tombés amoureux. Auprès de Gala, Arnaud Ducret avait raconté son coup de foudre pour la jeune femme lors d’une avant-première : "On s'est regardé fixement. Le temps s'est arrêté. Je retrouve Claire au restaurant, et lorsque je la vis face à moi, je tombe instantanément amoureux. Elle riait, elle aimait manger, elle aimait boire, je me suis dit : 'Je ne la laisserai pas partir. C'est réglé". Actuellement en pleine promotion du film "Divorce Club", Arnaud Ducret a fait de rares confidences à Télé Star sur son couple.

"je veux maintenir la flamme"

Toujours aussi amoureux, Arnaud Ducret a révélé sa récente surprise pour la jeune femme pour son anniversaire : "Sous ma carcasse de 1,90m se cache une âme fleur bleue. J'ai 41 ans, je veux maintenir la flamme. J'aime voir ma fiancée rire, la faire danser, la surprendre. Je lui ai récemment organisé un dîner surprise pour son anniversaire. Je lui ai bandé les yeux avant de monter en voiture et je l'ai emmenée au deuxième étage de la tour Eiffel". De son côté, Claire Francisci avait fait de touchantes confidences à Gala sur sa famille recomposée : "Mes enfants adorent Arnaud. Lui se débrouille très bien avec eux, alors qu'ils sont en pleine adolescence. Ils l'admirent beaucoup. Je pense qu'ils étaient très contents quand j'ai annoncé que nous allions installer ensemble".

