Arnold Schwarzenegger opéré du coeur, il donne de ses nouvelles sur Instagram

En 1997, Arnold Schwarzenegger se faisait opérer du coeur pour la première fois. L’acteur d’origine autrichienne s’était fait remplacer une valve aortique. Une lourde opération qu’Arnold Schwarzenegger avait caché à sa femme, la journaliste Maria Shriver, à l’époque enceinte de Christopher Schwarzenegger. Sur la chaîne CBS, Arnold Schwarzenegger s’était amusé à raconter cette anecdote, précisant que son médecin lui avait alors dit qu’il était "fou" de dissimuler cette opération à sa femme. Fort heureusement, l’opération s’est bien passée. En 2018, la star des films "Terminator" devait repasser entre les mains des chirurgiens pour subir à nouveau une intervention chirurgicale au coeur. Alors qu’il devait se faire remplacer une valve cardiaque par cathéter, l’opération a échoué. Arnold Schwarzenegger a alors été hospitalisé d’urgence à Los Angeles pour se faire opérer à coeur ouvert. Son porte-parole Daniel Ketchell avait expliqué que cette intervention était directement liée à la première. "La valve aortique du gouverneur Schwarzenegger a été remplacée avec succès et il se remet actuellement de l'opération et est dans un état stable", avait-il dit sur Twitter.

"Je me sens fantastique"

Cette année encore, Arnold Schwarzenegger a subi une nouvelle opération chirurgicale ! Depuis la célèbre clinique de Cleveland, Arnold Schwarzenegger s’est réjoui d’avoir "une nouvelle valve aortique". Sur son compte Instagram, l’acteur a dévoilé quelques clichés datant d’après son opération, sans dévoiler la date exacte de celle-ci. Il en a profité pour donner de ses nouvelles en légende des photographies et remercier le personnel médical qui l’a pris en charge. "Je me sens fantastique et j’ai déjà parcouru les rues de Cleveland en admirant vos incroyables statues. Merci à tous les médecins et infirmières de mon équipe !", écrit Arnold Schwarzenegger.

Par Matilde A.