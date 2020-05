Arnold Schwarzenegger: que devient l’acteur de 72 ans ?

Cela fait quelques années qu’Arnold Schwarzenegger se fait discret au cinéma. En 2015, l’acteur américain faisait son retour dans le blockbuster "Terminator Genisys". Malheureusement, le film a été un échec commercial. Et depuis ce long-métrage, Arnold Schwarzenegger préfère se consacrer entièrement à sa famille. Très actif sur les réseaux sociaux, l’acteur a donné récemment de ses nouvelles alors que les Etats-Unis sont en plein confinement à cause du coronavirus. Sur son compte Instagram, Arnold Schwarzenegger a révélé que son fils Christopher a été diplômé de son université : "Christopher, tu es un champion et je t'aime. Je sais que ta remise de diplôme de l'Université du Michigan n'était pas celle dont tu as rêvé pendant des années, mais défiler sur une scène n'est pas ce qui me rend fier de toi : c'est ta compassion, ton dur labeur, ta vision, ta pensée critique et son altruisme qui me font exploser de fierté. J'ai hâte de te voir gravir les échelons et réussir".

L’acteur bientôt grand-père

En plus de profiter de ses proches, Arnold Schwarzenegger s’apprête à devenir grand-père pour la première fois. La fille de l’acteur et de Maria Shriver, Katherine Schwarzenegger, est enceinte de Chris Pratt. Les deux amoureux se sont mariés le 8 juin 2019, et s’apprêtent à accueillir leur premier enfant. Suite à l’annonce du magazine People, le Daily Mail a dévoilé des photos de la future maman avec un ventre arrondi. Une belle nouvelle pour Arnold Schwarzenegger, qui avait révélé en février dernier à Extra qu’il souhaitait devenir grand-père : "Je ne veux pas trop insister parce que je sais que cela arrivera finalement, ce sont évidemment eux qui doivent décider quand ils veulent être parents, mais bien sûr, je l’attends avec impatience, oui".

Par Alexia Felix