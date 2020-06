Asia Argento dévastée et en larmes sur Instagram, ses fans la soutiennent

Le 8 juin 2018, le très célèbre chef américain Anthony Bourdain était retrouvé pendu dans sa chambre d’hôtel à Colmar. Connu pour son émission de cuisine "Parts Unkonwn" grâce à laquelle il se rendait aux quatre coins du monde découvrir les traditions culinaires, le chef s'est donné la mort à 61 ans. Anthony Bourdain était le compagnon de l’actrice Asia Argento qu’il soutenait dans son combat contre le producteur Harvey Weinstein. A l’annonce de son décès, l’actrice déclarait : "Son esprit brillant et intrépide a touché et inspiré beaucoup de gens et sa générosité était sans limite". Deux ans plus tard, l’actrice poste un selfie sur Instagram où elle apparaît dévastée et en larmes avec, pour légende, "Tu veux de la douleur ? Voilà de la douleur. Pas besoin de filtre. Deux ans sans mon amour".

Ses fans sont nombreux à se mobiliser pour la soutenir

Ses fans sont alors nombreux à se mobiliser pour lui apporter leur soutien en commentaires. La publication d’Asia Argento n’a pas laissé ses abonnés indifférents. En ce triste anniversaire, ils se sont exprimés pour soutenir l’actrice de 44 ans. S’ils lui envoient beaucoup "d’amour", ils écrivent par exemple : "Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur. On ne se connaît pas personnellement mais je t’envoie tout mon amour", "Je sais que ton cœur est brisé. Je t’aime", "Sois forte, tout mon amour", "J’espère que tu trouveras la paix à travers les souvenirs que vous avez partagés", "N’aies pas peur de montrer ta douleur, ça aide" ou encore "Nous sommes avec toi"…

Par Non Stop People TV