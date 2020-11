Asia Argento : sa mère, l'actrice Daria Nicolodi, est décédée

Actrice devenue une figure du cinéma d'horreur, Daria Nicolodi est décédée ce jeudi 26 novembre à Rome en Italie, à l'âge de 70 ans. Sa disparition a été annoncée par sa fille Asia Argento sur Instagram. "Repose en paix, Maman adorée. Maintenant tu peux t'envoler libre avec ton grand esprit et t'auras plus à souffrir", a-t-elle écrit en légende de sa publication avec plusieurs clichés de sa mère. "Je vais essayer d'aller de l'avant pour tes petits-enfants bien-aimés, et par dessus tout pour toi, qui n'aurais jamais voulu me voir aussi triste. Bien que sans toi la terre sous mes pieds s'est effondrée, et que j'ai l'impression que j'ai perdu mon unique point de repère. J'offre ma sympathie à tous ceux qui l'ont connue et l'ont aimée. Je serai pour toujours ton Aria [le vrai prénom d'Asia Argento, NDLR], Daria", lui a-t-elle rendu hommage.

Une carrière qui a marqué le cinéma d'horreur italien

En couple pendant dix ans avec le réalisateur Dario Argento qu'elle a rencontré lors du tournage des "Frissons de l'angoisse" en 1974, Daria Nicolodi a tourné dans de célèbres films du maître de l’horreur italien avec Inferno (1980) dont elle a été co-scénariste, Ténèbres (1982), Phenomena (1985) et Opera (1987). Le couple a eu sa fille Asia en 1975 avant de co-écrire le scénario de "Suspiria" sorti en 1977. Moins présente sur les écrans après sa séparation avec le réalisateur, Daria Nicolodi a perdu en 1994 sa fille aînée Anna, née de sa relation avec le sculpteur Mario Ceroli. Elle avait retrouvé la caméra de Dario Argento en 2007 pour La troisième mère, dans lequel elle avait donné la réplique à sa fille Asia Argento.

Par Marie Merlet