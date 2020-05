Astérix et Obélix de Guillaume Canet : Le tournage repoussé à 2021

Depuis le début de l’épidémie du Covid-19 en France, de nombreux tournages de films et de séries ainsi que d’émissions ont été annulés ou reportés. C’est notamment le cas du prochain long-métrage d’Astérix et Obélix. Ce lundi 4 mai, de nouvelles informations ont d’ailleurs été dévoilées par les producteurs du film dans le magazine Le Film français : "Après beaucoup de réflexions et de modélisation de différents cas, nous avons décidé de démarrer notre tournage le 8 mars 2021, avec une préparation qui reprendra le 9 novembre 2020 " a expliqué Alain Attal. Ce dernier a expliqué cette décision : "Si nous avons envisagé à un moment de le repousser aux premiers jours de septembre, trois raisons nous ont conduit à prendre cette décision. La première est sanitaire. Il s’agit de ne faire prendre aucun risque sanitaire à l’ensemble des équipes, qui sont de grosses équipes. La deuxième était que si nous prenions le risque de préparer à nouveau, avec la crainte qu’un nouveau pépin ne se produise dans l’équipe – comme la mise en quarantaine d’un membre ou d’une partie de l’équipe, et que si nous tournions les extérieurs dans un train d’enfer à la rentrée avant que la météo ne nous joue des tours, nous soyons obligés de décaler une troisième fois. Ça aurait été trop problématique. Et troisième raison, les assurances".

Un film ambitieux face au coronavirus

Le prochain film d’Astérix et Obélix qui sera réalisé par Guillaume Canet s’annonce ambitieux. En novembre dernier, Alain Attal avait fait des révélation dans Variety sur le long-métrage qui sera tourné en France, en Chine et au Maroc : "C'est un film en costume qui se déroule il y a 2000 ans, donc nous allons construire un village, filmer de gigantesques batailles et cela va nécessiter de nombreux figurants. Nous aurons aussi besoin de beaucoup d'effets spéciaux et bien sûr d'un casting de luxe et de quelques cameos". Côté casting, c’est Guillaume Canet qui reprendra le rôle d’Astérix, tandis que Gilles Lellouche succèdera à Gérard Depardieu dans la peau d’Obélix. Si Marion Cotillard sera présente sous les traits de Cléopâtre, Vincent Cassel a également révélé qu’il aurait un rôle dans le film, et nos confrères de Closer ont assuré en février dernier que Philippe Katerine et Zlatan Ibrahimovic seraient également présents dans le long-métrage.

Par Alexia Felix